Макрон снова заговорил об отправке французских военных в Украину 11.05.2024, 16:11

И призвал передавать больше оружия ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников», - пишет издание.

«Мы должны говорить нашим соперникам: «Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», - заявил президент Франции.

Также Макрон призвал европейцев передавать больше оружия Украине, чтобы она смогла противостоять агрессии РФ.