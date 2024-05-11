Битва продолжается 3 Юрий Бутусов

11.05.2024, 16:43

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Обстановка по Харькову 11 мая.

Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2–5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.

К настоящему моменту российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы.

Россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации и артиллерии. Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами в данный момент обеспечена.

За сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники, это только то, что подтверждено на видео.

Стоит отметить, что главнокомандующий Сырский назначил командующим ОТУ «Харьков» одного из наших компетентных и энергичных командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективны, комбриги получают реалистические задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, производится усиление.

Сражение продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»