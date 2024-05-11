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Министерство образования прекратило выдачу важных справок

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  • 11.05.2024, 17:16
  • 1,422
Министерство образования прекратило выдачу важных справок

Они нужны для поступления в иностранные вузы.

Департамент контроля качества образования Минобразования прекратил выдачу справок, подтверждающих легальность аттестатов. Про это со ссылкой на читателей пишет телеграм-канал «Учительская».

«Такие справки запрашивали некоторые иностранные вузы при приеме белорусских граждан», — добавили в Telegram-канале.

Дело может быть в том, что форма справки не была утверждена, документ выдавался в произвольной форме. А это является нарушением.

«Прекращение выдачи справок и, особенно, в самом конце учебного года может затруднить процесс поступления белорусских абитуриентов в иностранные вузы. В то же время, данная ситуация не затрагивает процесс апостилирования документов об образовании. Апостиль как и прежде можно проставить в Департаменте», — добавили в тг-канале. 

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