Великобритания объявила о передаче Украине крупнейшего в истории пакета помощи 11.05.2024, 17:26

ВСУ получат так нужные боеприпасы.

Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети X.

«Наряду с 500 миллионами фунтов стерлингов в виде военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование: 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky», – говорится в заявлении.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак анонсировал, что Украина получит 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования от Великобритании.