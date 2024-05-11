Минчанка на Geely перепутала передачи и влетела в ограждение

Минчанка на Geely перепутала передачи и влетела в ограждение3
- 11.05.2024, 17:35
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Вместо задней включила переднюю.
В Минске на улице Плеханова автомобиль Geely влетел в металлическое ограждение.
По предварительной информации, за рулем была 26-летняя девушка. Она не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение возле магазина «Евроопт», сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Девушка объяснила инспекторам ГАИ, что ошибочно включила вместо задней передачи переднюю, и именно это стало причиной инцидента.