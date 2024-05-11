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Минчанка на Geely перепутала передачи и влетела в ограждение

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  • 11.05.2024, 17:35
  • 1,088
Минчанка на Geely перепутала передачи и влетела в ограждение

Вместо задней включила переднюю.

В Минске на улице Плеханова автомобиль Geely влетел в металлическое ограждение.

По предварительной информации, за рулем была 26-летняя девушка. Она не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение возле магазина «Евроопт», сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка объяснила инспекторам ГАИ, что ошибочно включила вместо задней передачи переднюю, и именно это стало причиной инцидента.

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