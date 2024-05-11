В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 11.05.2024, 18:26

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Ночью будут заморозки.

В воскресенье, 12 мая, в Беларуси ожидаются заморозки до -3°С, предупреждает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ниже 0 упадет ночью с 11 на 12 мая – в некоторых районах страны могут быть заморозки до -3°С. Из-за этого метеорологи объявили штормовое предупреждение об опасном явлении.

Днем погода будет умеренная, без сильных осадков и ветров. Ожидается переменная облачность, местами могут пройти краткосрочные дожди.

Ветер будет северным, его скорость ночью составит 2–7 м/с, днем: 4–9 м/с. Температура воздуха днем 12 мая ожидается от +9 до +18°С. Холоднее всего будет по востоку Беларуси, теплее – по юго-западу. Утром и ночью местами возможен туман.

Вероятность ночных заморозков сохранится до 14 мая. При этом днем температура воздуха будет расти и достигнет +19 – +20°С по юго-западу страны.