Макрон обратился к мадридскому «Реалу» 1 11.05.2024, 18:39

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Президент Франции попросил испанский футбольный клуб отпустить лидера сборной.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что футболист Килиан Мбаппе сможет сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В соцсети Х? главы Франции было опубликовано видео, где президент отвечает на различные вопросы.

Накануне 25-летний Мбаппе окончательно объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после истечения срока контракта. Зимой сообщалось, что Килиан перейдет в мадридский «Реал», хотя официально об этом не объявлялось.

«У меня нет конкретных комментариев по этому поводу, кроме того факта, что я рассчитываю на то, что «Реал» отпустит Килиана для участия в Олимпийских играх, чтобы он мог играть за сборную Франции», — сказал Макрон.

Мбаппе — лидер сборной Франции по футболу, стал чемпионом мира в 2018 году и завоевал серебро на чемпионате мира в 2022 году и стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей, причем три в финале Аргентине.