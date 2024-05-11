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СМИ узнали новые детали «плана Трампа»

  • 11.05.2024, 19:23
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СМИ узнали новые детали «плана Трампа»

Журналисты ссылаются на окружение экс-президента США.

Стали известны возможные детали плана претендента на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа по войне в Украине, с котором он идет на новые президентские выборы.

Подробности публикует APNews, ссылаясь на данные, полученные в окружении 45-го президента США.

Отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп будет добиваться прекращения огня в Украине и начала переговоров.

При этом он будет настаивать на продолжении отправки вооружений Украине и укреплении ее обороны, если Киев пойдет на переговоры, пишут авторы статьи.

Вместе с тем перспективы членства Украины в НАТО будут отложены, причем РФ могли бы быть предложены послабления санкций, не исключается в материале.

При этом Украине позволят настаивать на возврате всех территорий, однако полностью отменить санкции против Москвы смогут только после того, как она подпишет мирное соглашение, полностью приемлемое для Украины, указывается в статье.

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