Первая страна в мире потеряла все свои ледники 11.05.2024, 19:32

Фото:andresAzp / Википедия

Столетие назад она могла похвастаться шестью.

Венесуэла стала первой страной современности, полностью утратившей ледники на своей территории. Столетие назад она могла похвастаться шестью ледниками, пишет New Voice.

Еще в 1950-х годах Венесуэла принимала соревнования по лыжным гонкам. Теперь такие события останутся лишь частью истории страны. В 1910 году южноамериканская страна могла похвастаться шестью ледниками общей площадью 1000 квадратных километров. К 2011 году пять из этих ледников уже исчезли. Последний из них, ледник Гумбольдта, уже превратился в кусочки льда, которые больше не соответствуют требованиям для классификации как ледники.

«Наша последняя экспедиция в этот район была в декабре 2023 года, и мы заметили, что ледник потерял около двух гектаров по сравнению с предыдущим визитом в 2019 году [и уменьшился с четырех гектаров] до менее чем двух гектаров», — отметил исследователь Университета Анд (ULA) Луис Даниэль Лламби в комментарии The Guardian.

В декабре правительство Венесуэлы организовало покрытие ледника Гумбольдта геотекстильным покрытием в надежде на его изоляцию и защиту. Этот план не только провалился, но и вызвал гнев защитников природы, которые говорят, что необдуманная стратегия может привести к загрязнению экосистемы, поскольку ткань со временем распадается на микропластик.

Исследования, проведенные за последние годы, показали, что ледниковый покров в Венесуэле уменьшился на 98% между 1953 и 2019 годами. Скорость потери льда быстро ускорилась после 1998 года, достигнув пика примерно в 17% в год, начиная с 2016 года.