В Тбилиси проходит многотысячная акция протеста грузинской оппозиции 11.05.2024, 21:03

Протестующие выступают против закона об иноагентах.

На Площади Европы в Тбилиси проходит митинг грузинской оппозиции против российского аналога закона об иноагентах — законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который партия власти со второй попытки намерена принять, сообщает SOVA.

Участники «Европейского марша» с четырех локаций столицы Грузии прибыли к площади, расположенной у подножия храма Метехи, во дворе которого стоит монумент царю Грузии Вахтангу Горгасали.

Противники этого законопроекта слушают выступления грузинских исполнителей, которые поют песни и обращаются к собравшимся.

Один из них — лидер группы «33ა» Ниаз Диасамидзе заявил, что у Грузии своя культура и история, что ни от кого ничего заимствовать не желает грузинский народ, поскольку он самобытен.

«Мы — грузины. И в первую очередь, мы не собираемся никому подражать. У нас есть своя культура, любовь, наш путь. Но верим в то, что равенство — это единственное условие того, чтобы государство можно было назвать демократическим», — заявил он.

Во время концерта прозвучал гимн Грузии. Противники закона об иноагентах держат в руках флаги Грузии и Европейского союза, а также ватманы с надписями: «Сила — в единстве, сила — в Европе», «Да — Европе! Нет — российскому закону!», «Мы услышали зов борьбы» и другие.

Концерт прерывается речами поэтов, писателей и других знакомых грузинскому обществу лиц. Так, писатель Лаша Бугадзе подчеркнул, что грузинский народ невозможно запугать.

«Сегодняшний и последующие дни для истории Грузии являются решающими. важнейшими! <> Поскольку судьба Грузии предрешена — она будет независимой и будет членом Евросоюза!», — подчеркнул он.