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Ученые открыли космические «суперпузыри»

  • 11.05.2024, 21:12
Ученые открыли космические «суперпузыри»

Они замедляют целые галактики.

Эстонские астрономы из Тартуского университета описали космический феномен под названием «суперпузыри». Они представляют собой огромные сферические области пустого пространства, образовавшиеся при одновременном взрыве нескольких сверхновых. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Согласно расчетам специалистов, диаметр таких зон может достигать тысяч световых лет.

Поскольку суперпузырь имеет несколько меньшую плотность по сравнению с окружающим его космосом, эта разница создает гравитационные различия в регионах на границе пузыря.

С помощью компьютерного моделирования команда выяснила, что это гравитационное «трение» влияет как на ближайшие звезды, так и на темную материю, которая проходит сквозь суперпузыри.

Исследователи обнаружили, что наличие суперпузырей может влиять на общую скорость вращения звезд и галактик, замедляя их примерно на 4% за миллиард лет.

За время существования галактики это может означать потерю примерно половины общей энергии вращения галактики, что заметно скажется на орбитах входящих в нее звездных систем.

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