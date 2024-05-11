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В Минске мусоровоз въехал в легковушку

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  • 11.05.2024, 21:26
  • 1,458
В Минске мусоровоз въехал в легковушку

Водитель авто пострадала.

Мусоровоз наехал на легковушку во дворе дома №25 на улице Лученка в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня днем. 50-летний водитель МАЗа, двигаясь задним ходом, наехал на остановившуюся позади Toyota. 53-летняя водитель легковушки, которая в момент столкновения находилась рядом с авто, от удара передней дверью упала на проезжую часть. С травмами женщину доставили в медучреждение.

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