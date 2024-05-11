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Завод «Газпрома» остановил производство бензина после атаки украинских дронов

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  • 11.05.2024, 21:33
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Завод «Газпрома» остановил производство бензина после атаки украинских дронов

Повреждено здание с насосной в составе крекинга.

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 9 мая по предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане пришелся по одному из технических помещений комплекса каталитического крекинга, который в результате был остановлен, сообщили источники Reuters в отрасли.

«Пострадало здание с насосной в составе крекинга. Сам крекинг цел», – сообщил на условиях анонимности источник.

Комплекс каткрекинга «Газпром нефтехим Салават» позволяет производить около 600 000 тонн высокооктанового автобензина в год. Другой источник подтвердил, что удар беспилотника пришелся по одному из технических помещений, в котором располагается насосное оборудование комплекса каткрекинга, отметив, что в целом для комплекса ущерб незначительный.

Пресс-служба предприятия отказалась от комментариев.

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