Немецкие депутаты предложили использовать ПВО НАТО для защиты неба над Украиной 1 11.05.2024, 22:37

Небо могут закрыть ПВО Румынии и Польши.

Представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СвДП) и Союза 90/Зеленые считают, что страны НАТО могут помочь Украине защитить часть ее западной территории с помощью расположенных на восточных границах Альянса систем противовоздушной обороны.

В частности, речь идет о системах ПВО, расположенных в Польше и Румынии, пишет DW со ссылкой на газету FAZ.

В публикации говорится, что эту идею впервые высказали эксперт Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге (Nico Lange) и бывший помощник генсека НАТО, генерал-лейтенант Хорст-Хайнрих Браус (Horst-Heinrich Brauß).

Ланге считает, что это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров и разгрузить украинские силы ПВО.

FAZ констатирует, что такой подход стал бы шагом в том же направлении, о котором говорил президент Франции Эммануэль Макрон, который не исключил отправку французских военных на помощь Киеву: «Западные силы бы непосредственно отражали российские атаки, но не с территории Украины».

Агнешка Бруггер (Agnieszka Bruґґer) из партии Зеленые заявила, что считает верным «расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних (с Украиной — ред.) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины».

С ней согласен еще один член этой партии Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter).

«Воздушную оборону Украины с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе», — передает его слова FAZ.

В то же время, он сказал, что об этом пока «речи не идет», и сейчас для Запада главное «значительно увеличить» поставки Украине вооружений и боеприпасов.