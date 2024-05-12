The Telegraph: Россия вербует правых экстремистов и криминалитет для терактов на Западе 12.05.2024, 6:00

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Фото: : AFP via Getty

Россияне перенимают тактику Ирана.

Россия вербует ультраправых экстремистов и представителей криминалитета для совершения нападений в Великобритании и других странах НАТО. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в разведке.

По словам источников, завербованные россиянами террористы ответственны за серию атак в Западной Европе и США за последние шесть месяцев. Утверждается, что их вербуют «тайные офицеры ГРУ» (вероятно, имеется в виду Главное управление Генерального штаба ВС РФ - военная разведка) и участники «Группы Вагнера».

«ГРУ развивает сеть правых террористов для развертывания против целей НАТО. Эти атаки уже происходят и продолжаются некоторое время в разных странах НАТО. Сейчас разведывательные службы активно предупреждают свои правительства, что угроза очень реальна. Правые экстремисты становятся целью [российских вербовщиков], потому что они являются группой в политическом спектре, которая является пророссийской, пропутинской и очень жестокой», - говорит источник в разведке.

Отмечается, что Кремль был вынужден перейти к тактике, подобной той, которую использует Иран - привлечение организованных преступных группировок к осуществлению террористических атак.

Вместе с тем российские диверсии остаются ограниченными в масштабе и не похожи на смертоносные теракты исламистов. Директор лондонского аналитического центра Mayak Intelligence Марк Галеотти считает это свидетельством того, что на текущем этапе Кремль еще сдерживает своих террористов по политическим соображениям.

«Даже если Путин говорит о войне против Запада, на самом деле он не хочет открытого конфликта. Поэтому Россия использует операции, которые остаются чуть ниже порога [эскалации]», - говорит аналитик.