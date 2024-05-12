У Путина осталось две карты в руках Александр Сотник, «Главред»

12.05.2024, 8:28

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Александр Сотник

Россию «выпиливают» из мирового политического пространства.

Само заявление Путина о том, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие, по большому счету, ставит мир на порог ядерной войны.

Объясню – почему. Путин прекрасно понимает, что Россию «выпиливают» из будущего цивилизованного мира. Она сейчас может как угодно «мочить» Харьков, как угодно закидывать Сумы КАБами. Ведь брать города ей нечем.

Сейчас РФ собрала на границе с Украиной 50 тысяч организмов, но даже если Россия соберет 500 тысяч, они не возьмут Харьков, потому что это невозможно. Для этого нужно 1,5-2 миллиона, но Путин сейчас их нигде не наберет.

То есть Харьков он может взять только в виде какой-то руинизированной территории, сровняв город с землей. Но разве это взятие? Впрочем, «русский мир» захватывает именно территории. Рашисты сами признают, что берут не города, а территории, а потом сами решают, захотят ли они там что-то отстраивать.

Россию «выпиливают» из мирового политического пространства. Взрослые дяди, которые играют в большие политические игры, решили вышибить из-за стола русских. Потому что эта плешивая криминальная обезьяна достала всех.

Недаром сначала Шольц приехал к товарищу Си, потом приехал Блинкен и сделал последнее американское предупреждение, теперь Си Цзиньпин сам поехал во Францию, Венгрию и Сербию. А в Сербии Си Цзиньпин подписал с Вучичем (а это бывший вассал Путина, человек, который с ним в десны целовался и который всегда посещал парад на 9 мая, а в этот раз не поехал в Москву) соглашение о строительстве единого будущего.

На Западе это правильно поняли: как попытку Пекина вбить клин между Сербией и ее западным выбором. Однако мы можем отметить, что о России тут и речи нет. Это очень важный звонок для Путина. Да, он, конечно, может забраться на стол, за которым сидят большие дяди с мировыми деньгами и мировыми политическими амбициями, и на него демонстративно нагадить, но тогда от плешивца и мокрого места не останется.

У Путина осталось две карты в руках: тактическое и стратегическое ядерное оружие. Все, больше никаких карт в рукаве у него нет. Этими двумя картами он постоянно размахивает.

9 мая на Красной площади Путин сказал, что Россия постарается не допустить глобального столкновения. Я всегда трактую все, что говорит Путин, с точностью до наоборот и еще ни разу не ошибся. Это значит, что сценарий глобального столкновения лежит на столе у Путина, и он прикидывает, в каком направлении его развить.

Александр Сотник, «Главред»