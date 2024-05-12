Forbes: Возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши 12.05.2024, 8:44

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Мобилизации могут подлежать более 370 тысяч украинцев в соседней стране.

Помощь Варшавы Киеву в вопросе возвращения военнообязанных украинцев может негативно повлиять на польскую экономику.

Об этом сообщает Forbes.

Как объясняет издание, соответствующий шаг негативно повлияет на польскую экономику, поскольку тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места. Также растут опасения и из-за того, что часть военнообязанных будет пытаться бежать из Польши.

Отмечается, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабной войны, около 371 тысячи - мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что «все возможно».

В частности пока неизвестно, продолжит ли Польша временную защиту беженцам, которая заканчивается уже 30 июня.