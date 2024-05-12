Распиаренный российский самолет оказался небоеспособным Павел Бондаренко

12.05.2024, 8:48

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И опасным для пилотов.

Распиаренный российский самолет оказался небоеспособным и опасным для пилотов.

Это очередная распиаренная московской пропагандой «вундервафля» - истребитель «5-го поколения» Су-57. Им пытаются пугать «агрессивный блок НАТО» и вообще все человечество: мы так круты, как выскочим, как выпрыгнем...

На самом деле этот самолет не просто небоеспособен, но и опасен для пилотов. Потому что у него постоянно выходят из строя две ключевые составляющие: радиолокационный комплекс Ш-121, который должен выявлять цели и наводить ракеты и бортовой компьютер БЦВМ ИМА, который должен управлять всеми системами самолета, включая управление полетом. Это все из-за отсутствия западных комплектующих ибо санкции.

С 2013 года россияне смогли построить лишь 11 этих «вундервафлов» (если не считать опытных), причем 1 уже умудрились разбить. А с 2023 года было решено производство «приостановить» до момента, когда будут решены проблемы с отказами РЛС и БК. Когда это произойдет неизвестно.

И да. Никакой он не истребитель 5-го поколения. Потому что не отвечает требованиям. Поэтому еще в 2018 году из проекта вышли индусы (они по соглашению имели 25% в нем), открыто заявив, что Су-57 не отвечает заявленным характеристикам 5 поколения.

Он настолько «дубовый», что путинцы до сих пор не решаются рискнуть испытать «аналоговнет» в боевых условиях в войне против Украины.

Но щеки они надувают так, что те свисают с плеч.

Павел Бондаренко, «Фейсбук»