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В элитном доме в Минске радиаторами отопления перекрыли французские окна «в пол»

  • 12.05.2024, 8:56
В элитном доме в Минске радиаторами отопления перекрыли французские окна «в пол»

Жилой комплекс «Уютный» имеет сюрпризы.

Жилой комплекс «Уютный» строят недалеко от Степянки, пишет Blizko.by.

В доме остались квартиры стоимостью от 207 000 рублей (64 тысячи долларов) за 1-комнатную до 608 000 рублей (188 тысяч долларов) за 4-комнатные. Квадратный метр в них обойдется в 3800—4600 рублей (1176—1424 доллара).

Предприятие «Минскстрой» выложило свежую порцию фотографий изнутри и снаружи здания. И оказалось, что будущих жильцов ждет сюрприз.

Так, перед французскими окнами «в пол» строители установили радиаторы отопления, что, конечно, немного портит картину и удобство пользования окном.

На объекте работают более 130 человек и три башенных крана. До конца мая планируют завершить монтаж кровли и установку оконных блоков. Каменные работы по наружным стенам также на финише, с 20 мая специалисты приступят к отделке фасада.

На 50% выполнены внутренние перегородки, черновые электротехнические и сантехнические работы (параллельно с разводками в квартирах ставятся электрокотлы и радиаторы).

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