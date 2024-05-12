FAZ: НАТО может включиться в войну против российских дронов в Украине 2 12.05.2024, 9:08

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В Германии предложили план.

В парламенте Германии призывают НАТО задействовать силы ПВО Альянса для нейтрализации российских дронов над западной частью Украины.

С таким предложением к союзникам выступили представители «Зеленых» и «Свободных демократов» - правительственных партий ФРГ, а также оппозиционной ХДС, информирует FAZ.

Родерих Кизеветтер, представляющий ХДС, отметил, что такой шаг помог бы разгрузить украинскую ПВО и дать ей возможность сосредоточиться на защите позиций на фронте.

Парламентарий отметил, что у союзников уже есть подобный опыт. Он напомнил, как в прошлом месяце силы ПВО США, Великобритании и Франции помогли Израилю отбить ракетно-дроновую атаку Ирана и его прокси.

Эта ситуация показала, что государства, оказавшие поддержку, не превратились в стороны конфликта, заметил депутат.

Для прикрытия западной части Украины можно было бы использовать системы ПВО, размещенные в Польше и Румынии и управляемые силами Североатлантического альянса.

По данным издания, такую идею озвучили эксперт msc Нико Ланге и экс-заместитель генсека НАТО Хорст Генрих Браус.

Дислоцированные в упомянутых странах силы ПВО могли бы обеспечить 70-километровую безопасную зону на границе с Украиной, подчеркнул Ланге.