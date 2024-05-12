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Над Ружанами появился гигантский круг в небе

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  • 12.05.2024, 9:37
  • 4,682
Над Ружанами появился гигантский круг в небе

Что это было?

Читатель Onliner Александр Шевченко, приехавший 10 мая погостить в Ружаны, заснял идеально гало.

— Так уж получается, что, когда приезжаю в местечко Ружаны, я становлюсь свидетелем гало — то лунного, то солнечного. И вчера, 10 мая, в полдень я как раз сфотографировал такое редкое природное явление. Очень красиво, — рассказал молодой человек, который в шутку называет сам себя специалистом по различного рода гало.

Эффектные кадры были сделаны на озере Паперня вблизи санатория «Ружанский».

Увидеть «волшебный круг» уже сегодня повезло еще одной читательнице под ником Maggio may. Произошло это в 14.10.

«Были в Чернавчицах в 16 километрах от Бреста и тоже наблюдали гало», — рассказала девушка, поделившаяся фото.

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