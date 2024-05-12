Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы 12.05.2024, 9:44

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Ему было 55 лет.

В Швейцарии, 10 мая, во время похода в горы, умер вице-канцлер Андре Симонацци. Ему было 55 лет.

Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

«Он любил отдыхать в горах. В пятницу он потерял сознание и умер во время одного из своих любимых походов. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей», - отмечается на сайте правительства.

Симонацци назначили на должность вице-канцлера и спикера Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года. Уже со следующего года он участвовал в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался коммуникацией. В частности возглавлял несколько отделов и Службу президента.

Как отмечаются в правительстве, качественная информационная деятельность Федерального совета, является заслугой Симонацци.

«Под его руководством коммуникация была профессионализирована и оцифрована. Он настойчиво усиливал ее координацию и сделал ее неотъемлемой частью деятельности правительства», - добавили в правительстве.