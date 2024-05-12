«Для экономии свадьбу отмечали в понедельник» 2 12.05.2024, 9:54

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Белорусы поделились историями, как организовали праздник бюджетно.

Обычно цены на организацию свадьбы в Беларуси впечатляют своим масштабом. Но журналисты onliner.by попросили читателей рассказать, как им удалось сэкономить и устроить свадьбу максимально бюджетно. Вариант «сходили вдвоем в джинсах в загс» сразу попросили не предлагать. А вот истории, как удалось организовать красивый праздник и не влезть в долги (или не потратить подчистую все накопления) послушали с большим интересом.

Дарья: «Наряды купили на барахолке»

Свадьбу Дарья и Сергей отметили 2 сентября 2023 года. Готовились с марта: молодой человек сделал предложение во время путешествия в Стамбул. Пара хотела свадьбу в конце лета, но важным критерием был определенный загс, а именно Центрального района. Поэтому дату немного сдвинули.

— Мы хотели спокойное мероприятие в небольшом кругу родственников и друзей. И я лично очень хотела организовать его за городом, чтобы был большой дом и всем было комфортно остаться там же ночевать. Родственники мужа приезжали из другого города, а мои друзья прилетали из разных стран. В итоге собралось 22 человека.

Выбирали между несколькими усадьбами за городом и остановились на той, в которой все было под ключ. Это очень удобно, когда на площадке есть специально обученный человек, который знает все нюансы организации. Декор столов, арки, музыка, ведущий, кейтеринг — все это было организовано самой площадкой. Фотограф, который на площадке тоже был свой, мне не очень понравился, поэтому отдельно нанимали другого специалиста.

Даша признается: так как не планировали тратить много денег на торжество, экономили на всем. Платье и костюм купили на барахолке — в сумме получилось 250 рублей. Девушка занимается дизайном, поэтому пригласительные разработала и распечатала сама. По ее оценке, на этом сэкономили еще 200 рублей. Выбрали площадку, на которой можно привезти свой алкоголь (без пробочного сбора). По подсчетам молодых, так сэкономили еще 500 рублей.

Уточняем: а на чем точно экономить не стоит?

— Однозначно, нельзя экономить на визажисте и фотографе, потому что через много лет воспоминания от свадьбы будут именно на фото. И если вы там будете себе не нравиться, то останется чувство разочарования в празднике.

В итоге пара потратила на свадьбу $2950 в эквиваленте, из которых две трети суммы ушло на оплату площадки под ключ, $150 — на сборы невесты, $500 — на фотографа, $200 — на напитки, $50 стоил свадебный торт, $100 — костюмы жениха и невесты.

Сергей: «Нужно обращаться к знакомым»

Основным способом сэкономить Сергей называет выбор нетипичного для свадьбы дня недели. В его с женой случае это был понедельник. Времени на подготовку было не так много — около трех месяцев, и все приглянувшиеся места уже были забронированы на летние выходные.

Но пара не растерялась — и в итоге осталась в плюсе. Сергей подмечает: обычно на понедельник — среду цены ниже, чем на все остальные дни. Главное — расписаться заранее, потому что загсы по понедельникам не работают. Тем более для будущих супругов главной частью свадьбы было венчание.

Так, бронь их усадьбы стоила около $1000 в эквиваленте, в то время как на выходные цена вырастала в три раза.

— Еще один плюс — в понедельник все подрядчики были свободны. За счет дня можно было даже поторговаться.

Пара выбирала между двумя усадьбами: в Сенице и в 40 километрах от Минска. В итоге остановились на первом варианте. Не пришлось организовывать трансфер (большинство гостей были на своих машинах) и украшать зал (интерьер и так вполне устроил молодоженов). Номер в усадьбе сняли для себя, а приезжих гостей отправили ночевать в свою квартиру.

На празднике собралось 55 человек, не помешал даже будний день. Сергей отмечает, что у многих близких свободный график, а остальные смогли подстроиться. Из-за дня недели не смогли приехать только две пары. Сначала думали о небольшом празднике на 20 человек, но разница в цене получалась не такой значительной.

— Еще один способ сэкономить — обращаться к знакомым. Так, друзья дали нам машину, чтобы мы съездили на фотосессию. Диджеем был наш знакомый — работал фактически за еду (смеется. — Прим. Onlíner). Торт тоже заказывали у знакомого кондитера. Это же касается букета и аренды колонок. Друзья оплатили видеографа в качестве подарка на свадьбу.

Дольше всего пара выбирала фотографа: для невесты был очень важен визуал. Свадебное платье шили на заказ, обошлось оно примерно во столько же, сколько стоила бы и аренда в салоне. Но свое платье можно продать, чем пара сейчас и занимается.

— Я считаю, что больше всего стоимость свадьбы зависит от кейтеринга. До определенной суммы это выгодно, а после уже уходишь в минус. Наш банкет стоил около $30 в эквиваленте на человека. Считаю, это отличная цена. И много еды осталось: было очень жарко, и на нашей свадьбе не было алкоголя. Кстати, это еще одна статья экономии.

Опросив знакомых, будущие молодожены пришли к выводу, что средняя свадьба стоит $6—7 тыс. в эквиваленте. Их праздник обошелся в $4500. При этом им не пришлось отказывать себе в маленьких радостях: например, на фуршете до церемонии звучала живая музыка.

Евгений: «Букет невесты собирал сам»

Для Евгения свадьба стала не первой, поэтому по поводу собственного внешнего вида он решил не заморачиваться. Костюм купил на скидках — вместе с рубашкой он стоил 450 рублей.

— А вот у супруги это был первый опыт, и я хотел, чтобы она выглядела на миллион. Ее образ — платье, босоножки плюс салон красоты — обошелся в 1200 рублей. Свадебный букет я декорировал и собирал сам — вышло 80 рублей.

Сначала пара составила список из 80 гостей, но быстро стало понятно, что получится слишком дорого: гостей из других частей страны нужно еще размещать на ночь. В итоге ограничились 20 приглашенными, а с остальными родственниками решили отметить позже по-домашнему.

— По поводу места долго не думали. Пошли в ресторан, в который часто ходим сами. Никаких танцев, тамады, конкурсов мы принципиально не хотели, хотя и думали, что гостям будет скучно. Но все прошло тепло и уютно. Просто большая посиделка с разговорами, тостами и шутками.

Евгений подсчитывает: ресторан обошелся в 1800 рублей, половину алкоголя покупали сами, половину в заведении — это еще плюс 1700 рублей.

От фотографа пара тоже решила отказаться, аргументировав тем, что у всех сейчас модные гаджеты, на которые можно делать хорошие снимки. Но на годовщину пара все же решила закрыть гештальт и провести съемку в стиле лавстори. Авто не заказывали, перемещались по городу на такси бизнес-класса. Все мероприятие обошлось молодоженам чуть более чем в 5000 рублей.

Виталий: «Свадьба стоила дешевле из-за отголосков коронавируса»

Виталий вместе с супругой выбрали для свадьбы особенную дату — 22.02.2022. Но шумный большой праздник не хотели изначально — отмечали с родителями и самыми близкими друзьями. Начали торжество с фотосессии в ботаническом саду, а после этого поехали в любимый ресторан, который, к сожалению обоих, уже не работает.

По словам мужчины, сэкономить удалось за счет формата мероприятия, собственного планирования и, как ни странно, из-за отголосков коронавируса.

— Из подрядчиков были только фотограф и специалист по макияжу и прическе для супруги. Хороший костюм я купил в бутике на распродаже в ноябре. Свадебный букет собирал сам с флористом, и это вышло значительно дешевле.

И я уверен, что ни в коем случае нельзя экономить на внешнем виде супругов, фотографе и ресторане (кухня должна быть на высоте).

Около двух лет назад такая свадьба стоила 3100 рублей, но это без учета стоимости колец. О том, что в их жизни не было большого праздника, супруги не жалеют. Единственное, что изменили бы, — это продолжительность фотосессии и взяли бы в аренду ретроавтомобиль.

Денис: «Торт заказали на хлебозаводе»

Свадьба у Дениса была несколько лет назад и стоила $1000 в эквиваленте. Но он и сейчас уверен, что такой формат оптимален. Хоть гостей и было всего 10 человек, готовились к мероприятию практически год.

— Сняли беседку за городом у пруда с печкой и мангалом. Конкурсы поручили готовить свидетелям. Торт заказали на хлебозаводе — родители ездили за ним во время торжества. Костюм я купил в «Кирмаше» — в день 30-процентных скидок.

В тот период Денис работал в таксопарке и в честь свадьбы попросил о помощи. Там ему выделили две машины: белую для невесты и черную для жениха, чтобы эффектно съездить в загс.

Сейчас мужчина убежден, что нельзя экономить на торжественной регистрации (молодожены часто пренебрегают ей), а еще на фото и видео: это память.

Дмитрий: «Подрядчиков искали в регионах»

Главный праздник в жизни Дмитрия (или так принято говорить только о невестах?) случился почти два года назад. Сам молодой человек не называет свадьбу бюджетной, но при этом лайфхаки для экономии, которые использовали они с будущей женой, все равно считает эффективными.

— Изначально хотелось отгрохать просто мегасвадьбу, чтобы все было суперстильно, красиво и современно — ого-го! (Смеется. — Прим. Onlíner.) Но мы понимали, что это очень дорого, поэтому планировали экономить везде, где это было возможно.

Отмечала свой праздник пара в парк-отеле «Версаль», где им не пришлось оплачивать аренду зала и площадки — только банкет. Всего на свадьбе собралось около 60 гостей. Первый лайфхак от молодоженов: главным алкоголем на их свадьбе был самогон, который закупили оптом. Дмитрий подчеркивает, что напиток был качественный: наутро на головную боль никто не жаловался.

— Важный пункт экономии — свадебное платье. Супруге понравилось то, которое было в единственном размере, и из-за особенностей модели его нельзя было перешить. Это был выставочный образец, поэтому стоил наряд около 300 рублей. При этом на внешнем виде это никак не сказалось, выглядит платье шикарно.

Следующий пункт — декор. Оставлять зал без него мы не хотели: это вообще не празднично. Но мы искали того, кто будет этим заниматься, не в Минске. Кажется, наша декоратор была из Барановичей. Вышло в два, а то и в три раза дешевле, и это с учетом расходов на дорогу. Точную сумму не вспомню, но декор зала вместе с аркой обошелся в районе 500 рублей, и нам даже не пришлось ничего докупать.

Третье, на чем мы смогли сэкономить, — это фотограф. Решили не брать модных инстаспециалистов, а наняли простую молодую девчонку. При этом она привезла с собой много хорошего оборудования, работала с нами с десяти утра до двенадцати ночи, помимо фото, сделала фильм на час, видео для рилс — и взяла около $200 в эквиваленте. К слову, работала она вместе с помощницей. От знакомых я слышал, что некоторые фотографы берут больше за два-три часа работы.

Дальше — ведущий. И опять мы использовали лайфхак с поиском подрядчиков не в Минске. Наш ведущий был вместе с диджеем, который некоторые песни пел вживую — опять же экономия на кавер-бенде. Это были два взрослых мужчины со своим стилем ведения свадеб. Их услуги стоили нам еще $300 в эквиваленте. Когда я звонил другим ведущим, они обычно уточняли место проведения — и тут же поднимали стандартную цену. Так стоимость с $600 вырастала до $900.

Пара очень хотела шоу-программу на свою свадьбу, но салют и фаер-шоу на локации устраивать запретили. В итоге они заказали цирковое шоу к концу мероприятия. Цена веселья составила $200 в эквиваленте.

Дмитрий подчеркивает: свадьбу они с женой организовывали сами. Вначале было интересно, но к концу голова разрывалась от количества вопросов, которые нужно решить. Так что самостоятельная организация свадьбы, по их опыту, требует большого терпения.

В сумме свадьба обошлась паре в $8500 в эквиваленте, однако без лайфхаков по экономии, по их подсчетам, была бы минимум на несколько тысяч дороже.