«Если хочешь снимать что-то приличное в Минске, не знаю, кем ты должен работать» 7 12.05.2024, 10:19

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Белоруска девять лет прожила в столице, а потом переехала в родной город.

Алена родом из Витебска, но девять лет прожила в Минске. В своем TikTok девушка рассказала, что недавно вернулась в родной город, и назвала несколько причин, почему так поступила. В комментариях пользователи стали делиться своим опытом переезда на малую родину.

Алена рассказывает, что на возвращение в «маленький родной городок» у нее было три причины. Первая из них — размеры Минска. За девять лет столица утомила девушку своей масштабностью.

— Сначала это восхищало, потом просто надоело. Работаешь в одной стороне Минска, жилье у тебя во второй. В бар потусить — это нужно ехать еще куда-то, — объясняет автор ролика. — Это все просто надоело. В Витебске все интересные места собраны в одной локации — кафешки, киношки, музеи. Я могу со своего района за 15 минут дойти до центра, и там будет сконцентрировано все самое интересное.

Причина № 2: в какой-то момент все минские подруги Алены переехали в другие страны. Кто-то из них выбрал Испанию, кто-то Словакию, кто-то Польшу.

— И мне просто стало вечером не с кем выйти на коктейльчик. Да, можно найти других знакомых, но дружбы, которую я скопила за девять лет, ничего не заменит, — приводит она второй аргумент.

И, наконец, причина № 3 — цены.

— Думаю, цены в Минске беспокоят всех приезжих, потому что, чтобы снять какое-то достойное жилье, нужно 400−450 долларов. Если тебе бабушка оставила квартиру в Минске, то ты просто бог, — шутит она. — Если хочешь снимать что-то приличное, я не знаю, кем ты должен работать. В Витебске мне есть где жить, поэтому, спасибо родителям, теперь могу откладывать на собственное жилье и на какие-то путешествия.

Свое видео Алена закончила вопросом: «А смогли бы вы переехать из большого города в маленький?» Некоторые в комментариях ее тут же поправили, что Витебск не маленький город. Другие стали признаваться в любви областному центру. Третьи начали делиться своим опытом переезда и сложностями, с которыми столкнулись.

— В Витебске есть огромный минус — нереально найти достойную работу, — написала одна из пользовательниц.

— Прожила в Минске 14 лет и переехала в Витебск, живу здесь почти два года, очень хочется вернуться назад, — поддержала ее девушка, которая трудится в общепите. — Работы нет, а если и есть, то зарплата просто копейки (она отметила, что говорит исключительно про свою сферу. — Прим. ред.).

— Я тоже переехала из Минска в Витебск. Но тут же сходить некуда. Какие тут интересные места? — поделилась своим опытом третья пользовательница. — Спокойная деревня.

С таким мнением относительно Витебска согласны не все.

— Много раз звали на повышение в Минск, но мне тут (в Витебске. — Прим. ред.) комфортно. В 10.00 на работу, в 15.00 уже дома, никакого контроля, — рассказал в комментариях один из мужчин, не уточняя, где трудится. — Здесь дешевле жить, и семья тут.

Встречались под роликом Алены и сообщения от пользователей, которые делились любовью к своим городам.

— Я вообще из Москвы в Глубокое уехал и кайфую, — написал один из парней.

— Я также спустя девять лет жизни в Минске вернулась к себе на родину в Новополоцк. Сейчас абсолютно не жалею, — рассказала еще одна девушка.