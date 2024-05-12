ISW: Путин решился на рискованный шаг 2 12.05.2024, 10:31

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В США проанализировали ситуацию в Харьковской области.

Американский Институт изучения войны (ISW) раскрыл мотивы Путина по операции в Харьковской области, называя это «рискованным шагом». Аналитики указывают на надежды Кремля относительно ограниченности украинских контрнаступлений.

Владимир Путин и российское военное командование могут воспринимать риски относительно наступательных операций на севере Харьковской области, исходя из предположения, что Украина не сможет освободить территории, захваченные российскими силами.

По информации Офиса директора национальной разведки США, Путин, вероятно, считает, что его армия остановила украинские попытки вернуть территории, а поддержка Украины со стороны США и Запада якобы является ограниченной.

Временные рамки российских наступательных операций на севере Харьковщины остаются неопределенными, но возможно, что российские силы планируют достичь своих оперативных целей вовсе не летом 2024 года.

Кремлевское военное командование может считать, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области и в других областях всегда, поскольку оно убеждено, что Силы обороны Украины не будут идти в успешные контрнаступления в ближайшей перспективе.

«Путин предполагает, что российские войска будут продолжать делать захватнические и неоспоримые наступления по всей линии фронта в течение следующих месяцев или даже лет, и таким образом можно заставить Украину подчиниться России», – пишут аналитики.

Ограниченные российские операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что восстановление безопасности помощи США не изменило расчеты Путина, или он начал харьковскую операцию без переоценки фундаментальных предположений об украинских возможностях на фоне восстановления помощи.

Российская армия атакует силами, которые значительно ниже заявленной численности, что является рискованным решением для Кремля. Пока она продвигается в нескольких районах, которые не предоставляют непосредственных путей продвижения в Харьков или других важных оперативных целей.

В общем ISW настаивает на том, что Украине необходимо как можно быстрее нарушить такие российские расчеты с помощью как ограниченных, так и масштабных контрнаступательных операций, как только обстоятельства это позволят.

Аналитики констатируют: Запад должен активно и заблаговременно предоставлять украинским войскам необходимое оборудование и оружие для их будущих контрнаступательных операций.