В Литве проходят выборы президента и референдум по множественному гражданству 12.05.2024, 10:49

За пост соревнуются восемь кандидатов.

В воскресенье, 12 мая, в Литве проходят президентские выборы и референдум по легализации множественного гражданства. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по Минску). Голосование продлится до 20:00.

За пост президента Литвы соревнуются восемь кандидатов:

действующий глава государства Гитанас Науседа,

премьер-министр Ингрида Шимоните,

член Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас,

самовыдвиженец Игнас Вегеле,

самовыдвиженец Эдуардас Вайтку,

Гедримас Еглинскис от оппозиционного Демократического союза Во имя Литвы

председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

Победителем будет считаться кандидат, который получит более 50% голосов. Если ни один из политиков не наберет большинство голосов, то через две недели состоится второй тур выборов. Того, кто наберет большинство во время второго тура, будут считать победителем.

В ходе первого тура президентских выборов также проводится референдум о множественном гражданстве.