Ученые назвали книги, которые лучше всего развивают мозг 12.05.2024, 10:56

В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек.

Недавние исследования позволили получить обнадеживающие сведения о влиянии чтения художественной литературы, а именно представителей жанра «фантастика», на работу мозга. Исследователи изучили, как чтение художественных произведений влияет на когнитивные способности, и выяснили потенциальные преимущества этой практики перед другими видами досуга или образовательной деятельности, пишет Neoscope.

Постдокторский исследователь из Максимилианского университета в Германии, Лена Виммер, возглавила работу по количественной оценке когнитивных эффектов чтения художественной литературы. Ее исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Psychology: General, включает в себя комплексный мета-анализ, направленный на более четкое понимание этой взаимосвязи. Виммер и ее команда проанализировали результаты исследований, в которых оценивались когнитивные функции читателей художественной литературы. Результаты показали, что ее чтение положительно влияет на развитие различных когнитивных навыков, включая эмпатию и понимание чужих мыслей.

Исследовательская группа провела два значимых мета-анализа. Первый объединил данные 70 исследований, в которых приняли участие более 11 000 человек, и выявил заметное положительное влияние чтения фантастики на познавательные способности. Результаты показали, что чтение такой литературы улучшает способности к сопереживанию и пониманию различных точек зрения. Второй мета-анализ, еще более обширный, проанализировал 114 исследований с участием более 30 000 человек, обнаружив более тесную связь между чтением художественной литературы и развитием вербальных навыков, рассуждений и абстрактного мышления.

Эти анализы позволяют предположить, что чтение книг подобного жанра оказывает значительное влияние на общие когнитивные способности и демонстрирует более значительное воздействие на вербальные и эмоциональные когнитивные навыки читающих. Это различие особенно примечательно в сравнении с влиянием чтения другой литературы или других видов деятельности, таких как просмотр телевизора, заявили авторы.

Исследование Виммер подчеркивает уникальную ценность художественной литературы для развития когнитивных функций. Взаимодействуя со сложными персонажами и повествованиями, читатели побуждаются к критическому мышлению и сопереживанию на более глубоких уровнях, что способствует как эмоциональному, так и интеллектуальному росту. Результаты, полученные Виммер и ее коллегами, имеют огромное значение, поскольку они опровергают распространенный скептицизм в отношении ценности чтения фантастики. Подчеркивание особых когнитивных преимуществ общения с вымышленными повествованиями может изменить представление о чтении как о ключевом компоненте обучения на протяжении всей жизни и сохранения психического здоровья.

На данный момент все факты указывают на то, что подобная художественная литература является настоящим и надежным ресурсом для развития когнитивных способностей. По мере того как дальнейшие исследования будут опираться на эти основополагающие выводы, роль чтения фантастики в когнитивном развитии может стать еще более значительной, предлагая убедительные причины, чтобы взять в руки необычный роман.

Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.