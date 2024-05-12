Завод «Газпрома» в Башкортостане остановил производство бензина после налета дронов ВСУ 12.05.2024, 11:07

Власти РФ этот факт тщательно скрывают.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане не в состоянии производить бензин после успешного налета украинских БПЛА 9 мая.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на два информированных источника.

На заводе остановлена работа установки каталитического крекинга, которая участвует в производстве бензина. Ее мощность составляет 600 тыс. тонн этого нефтепродукта в год, то есть на нее приходится более трети выпускаемых мощностей завода.

«Повреждения получило здание с насосной установкой каталитического крекинга», - рассказал источник. Он уточнил, что поломка не критичная и восстановить ее работу обещают в течение ближайших пару недель.

Власти РФ этот факт тщательно скрывают. Глава Башкортостана после налета БПЛА уверял, что все БПЛА якобы сбиты и завод работает «в обычном режиме».

«Газпром нефтехим Салават» в минувшем 2023 году переработал почти 6,5 млн тонн нефти. Это 2,36% от всей переработки нефти в России, то есть выведен «из игры» крупный нефтяной объект страны-агрессора.