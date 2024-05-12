«В Польше мы тратили под 2000 долларов» 2 12.05.2024, 11:17

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Фото: charter97.org

Выгодно ли сейчас белорусам ездить за покупками в Польшу и Литву?

Когда-то шоп-туры в Польшу пользовались большой популярностью, причем не только у жителей приграничного Гродно. На шопинг в Белосток также регулярно отправлялись автобусы из Минска.

«Наша Ніва» посмотрела, что происходит на этом направлении.

Нет того, что раньше было

В доковидные времена поездки на шопинг в Польшу для жителей Гродно являлись чем-то естественным. Ежедневно из областного центра в шоп-туры отправлялись десятки маршруток.

Цены на билеты по нынешним меркам были более чем демократичные. За $20—25 можно было съездить из Гродно в Белосток посетить рынок, несколько торговых центров и вернуться обратно. Так было до пандемии, миграционного кризиса и войны.

Еще во время ковидных ограничений поляки закрыли пункт пропуска «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги») в ответ на создание миграционного кризиса. Из-за этого расстояние от Гродно до Белостока выросло, цены на билеты тоже. Два года назад, весной 2022-го, шоп-туры из Гродно в Белосток стоили уже 120 рублей (около 42 долларов по тогдашнему курсу).

В феврале 2023 года закрыли пункт пропуска «Бобровники», расстояние от Гродно до Белостока выросло до 250 километров, так как нужно было добираться в Польшу через Литву. Цены на билеты туда-обратно подлетели до 160 рублей (около $60 по тогдашнему курсу).

После закрытия «Привалки» с 1 марта 2024 года цены на билеты выросли до 240 рублей, это около 75 долларов за поездку туда-обратно.

«В Польше мы тратили под 2000 долларов»

Собеседник «Нашай Нівы», который ранее регулярно ездил в Белосток за покупками, говорит, что последний раз был там в начале февраля, когда еще работала «Привалка».

«Поехали вместе с женой и закупились по полной. Покупали одежду себе и детям, бытовую химию, кофе, сладости, телефон. Из-за того, что в Польше мы потратили около 2000 долларов, удалось сэкономить несколько сотен после того, как вернули VATы», — рассказывает гродненец.

После закрытия «Привалки» и уменьшения лимитов на беспошлинный провоз товаров до 25 килограммов и 500 евро мыслей ехать за покупками в Белосток у него больше не появлялось.

«Тот же телефон, который мы приобрели в феврале, по новым правилам легально провезти уже нельзя. Какая-то другая более-менее основательная техника также стоит более 500 евро.

Отбить расходы на дорогу стало сложнее, так как билеты дорогие, а лимиты низкие. А если представить, что такая поездка может занять 2-3 суток, то никакой экономии не захочешь».

Вильнюс вместо Белостока

Другая собеседница, которая в доковидные времена частенько отправлялась за покупками в Белосток, тоже отказалась от этой привычки.

Женщина говорит, что последний раз в Польшу ездила еще через «Берестовицу». Сколько тогда стоили билеты, она уже точно не помнит.

«После закрытия «Берестовицы» по советам друзей открыла для себя Вильнюс. Возможно, на некоторые позиции цены в Литве выше, чем в Польше, но ехать намного ближе и быстрее. Вдобавок в Вильнюсе сейчас живут родственники, к которым можно зайти в гости и бесплатно заночевать».

Если в доковидные времена главная цель поездок была экономия, то сейчас основным фактором женщина называет более широкий выбор товаров.

«В Беларуси сейчас нельзя приобрести ряд брендов в связи с их уходом из страны, поэтому поездки за покупками в Вильнюс — это в первую очередь более широкий ассортимент».

«Тратить на это двое-трое суток точно нет никакого смысла»

Еще один гродненец рассказывает, что последний раз ездил в Белосток через «Бенякони», так как «Привалка» уже не работала.

«Ехали машиной вместе со знакомыми, поэтому расходы на дорогу делили 50/50. Из Беларуси в Литву попали за 9 часов, а вот обратно стояли в очереди почти сутки», — вспоминает собеседник.

К поездке подтолкнули новости о возможном быстром снижении лимитов на ввоз товаров.

«Обычно мы ездили за покупками на майские, перед началом учебного года и иногда перед Новым годом. На этот раз поехали в середине марта. Из техники приобрели робот-пылесос, ноутбук и триммер. Что-то из одежды, немного товаров для дома, стиральные порошки, кофе и т.д. Если бы ехали уже после 1 апреля, то столько провезти не удалось бы, так как один только ноутбук стоил более 500 евро», — говорит собеседник.

Мужчина уверен, что если огромные очереди сохранятся, то перед 1 сентября за покупками он точно не поедет.

«Даже если представить, что и с новыми нормами удастся по итогам поездки сэкономить 50-100 долларов, то тратить на это двое-трое суток точно нет никакого смысла», — считает мужчина.

Количество рейсов сократилось

О том, что шоп-туры по ряду причин утратили былую популярность, свидетельствует тот факт, что часть перевозчиков больше не оказывает такие услуги.

Ряд перевозчиков отказались от шоп-туров в Белосток после того, как с марта Литва закрыла еще два пункта пропуска на границе с Беларусью, параллельно запретив проезд через свою границу туристическим автобусам, направляющимся в Польшу.

Но некоторые турагентства продолжают продавать шоп-туры из Минска в Белосток. Стоимость билета — 150—170 рублей в одну сторону. Правда, помимо этого, нужно закладывать еще около 30 долларов на ночлег в Белостоке. Таким образом получается, что поездка за покупками из Минска в Польшу обойдется в 400 рублей (около $130), и это только расходы на дорогу и ночлег.

При этом представители турфирм предупреждают, что не всегда могут назвать конкретную дату выезда из Минска, поскольку это зависит от комплектности группы. Что подчеркивает невысокий спрос на подобные туры после 1 марта.

Часть гродненских перевозчиков также отказалась от поездок в шоп-туры в Белосток после закрыться «Привалки».

Те, кто продолжает возить людей за покупками, вынуждены ехать в соседний город через Брест.

Как и в случае со столичными перевозчиками, гродненские предупреждают, что поедут только при наборе группы от 14 человек. Стоимость билетов — 240 рублей в обе стороны (около $ 75).