Во время наводнения в Бразилии лошадь забралась на крышу и провела там несколько дней 2 12.05.2024, 11:24

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Животное балансировало на двух узких полосах скользкого асбеста.

С конца апреля на юге Бразилии не прекращаются наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тысяч человек, как минимум 107 погибло. Сотрудники местного телеканала сняли на видео лошадь, которая, чтобы спастись, забралась на крышу одного из затопленных домов. Там она провела несколько дней, пока не прибыли спасатели.

Животное, получившее в соцсетях кличку Карамелло, балансировало на двух узких полосах скользкого асбеста в Каноасе, городе в столичном регионе Порту-Алегри, который является одним из наиболее пострадавших районов штата, сообщила британская газета The Guardian.

В итоге все завершилось благополучно: животному ввели седативные препараты, погрузили на плот и перевезли в безопасное место. В операции были задействованы четыре надувные лодки и четыре вспомогательных судна с пожарными, солдатами и другими добровольцами.