«Соседи милые и симпатичные»: девушка из Камеруна решила купить квартиру в Брестской области 4 12.05.2024, 11:39

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Мбакоп Садио Франсин Мароль

И рассказала, как она там оказалась.

Мбакоп Садио Франсин Мароль родом из Камеруна. Пять лет назад девушка прилетела в Беларусь, чтобы получить высшее образование, а совсем недавно приобрела квартиру в поселке Бронная Гора, который находится в Березовском районе. О себе и жизни на новом месте она рассказала районному изданию Bereza.by.

Франсин 31 год. Для нее, как и для многих иностранцев, Беларусь началась с Минска. Пять лет назад девушка поступила в частный институт управления и предпринимательства. Специальность выбрала «финансы и кредит».

После второго курса из-за семейных проблем учебу пришлось оставить. Да и с русским языком на тот момент не все легко складывалось, что создавало трудности в обучении. Однако от своей мечты о дипломе девушка не отказалась, решила, как только появится возможность, вернется в вуз, а пока у жизни были другие планы. Она утроилась в Фаниполе на одно из предприятий, работала упаковщицей, жила в общежитии.

На родине у девушки остались тетя и дядя — родные сестра и брат мамы Франсин. Саму маму она не помнит: женщина умерла, когда дочери было всего три года. Папа снова женился, у него есть еще дети.

— Тетя как моя мама. Все делает для меня, — рассказала изданию иностранка.

Тетю и дядю Фасин называет «семья». Они планировали будущее племянницы и предложили ей получать образование в Беларуси. Учебу оплачивала тетя, которая в Камеруне работает медсестрой. С покупкой квартиры на Бронной Горе девушке тоже помогли близкие. Иностранка сюда уже переехала. Друзей в поселке пока не завела, но успела познакомиться с соседями, чему очень рада. Они ей показались милыми и симпатичными людьми.

На вопрос, почему она выбрала именно такую локацию, отвечает, что это место предложил агент по недвижимости. Почему согласилась? Немаловажную роль сыграл ценовой фактор и то, что жилье не требовало ремонта, можно было сразу заезжать. В поселке расположена одноименная железнодорожная станция, что показалась удобно. Плюс понравились место и здешняя природа. Девушка призналась, что жить тут планирует долго, а работать собирается в Бресте. Друзья обещают навещать ее по выходным и праздникам.

Весь круг общения девушки — знакомые и друзья — остался в Минске. Там живет и ее молодой человек, тоже камерунец, который в Беларуси всего год и сейчас активно изучает русский язык. Познакомились они в Минске. Парень помогал Франсин с переездом. Ему тоже понравилось новое место жительства девушки.

Несмотря на то, что рядом нет родственников и друзей, жизнерадостная Франсин Мбакоп не чувствует себя одинокой. В декабре обещает приехать в гости ее любимая тетя.

Девушке нравится выезжать в Березу, гулять по городу. В райцентр добирается электричкой, обратно едет на такси, так как в городе закупает продукты. В числе покупок обязательно зеленые бананы. Не потому, что зрелых желтых в наших магазинах нет, их достаточно. Дело в том, что именно из зеленых она готовит бананы фри, которые делаются как наш картофель фри.

Франсин угощала этим блюдом минских друзей — все остались довольны. Еще она часто покупает свежемороженый минтай и скумбрию: рыба гриль тоже одно из ее любимых угощений. А вот из блюд, что иностранка попробовала именно в Беларуси, ее больше всего впечатлила манная каша. До этого ничего подобного она не ела.

Издание пишет, что Франсин любит готовить, это ее хобби. В своих самых-самых сокровенных мечтах девушка видит себя владелицей ресторана. В меню ее заведения были бы и традиционные европейские блюда, и экзотические для нас, приготовленные по камерунским рецептам.

Вопрос о плюсах и минусах жизни в Камеруне и Беларуси заставил Франсин задуматься. Девушке очень нравится наша страна, приветливые белорусы, то, как здесь живут люди, но отдать предпочтение одной из двух таких разных, но, безусловно, важных для нее стран она пока не готова.

— Fifty-fifty (пятьдесят на пятьдесят. — Прим. ред.), — философски ответила Франсин Мбакоп.