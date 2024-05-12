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Победитель «Евровидения 2024» разбил хрустальный кубок прямо на сцене

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  • 12.05.2024, 12:04
  • 4,830
Победитель «Евровидения 2024» разбил хрустальный кубок прямо на сцене

История закончилась оптимистично.

Во время победного выступления на Евровидении 2024 обладатель хрустального микрофона Nemo из Швейцарии нечаянно разбил свою статуэтку, не подсчитав силы во время «падения» на колени. К счастью, ситуация закончилась оптимистично – победитель получил еще один кубок, однако, без нанесенного принта песенного конкурса этого года.

Произошла эта ситуация в прямом эфире шоу, на кадрах которого было заметно, что Nemo сильно расстроились. Впоследствии на пресс-конференции они попытались разрядить обстановку такой потери и даже приурочили сломанную статуэтку к посылу песни.

«Я сломал код [отсылка к победной песне «The Code»], я сломал трофей, но, возможно, Евровидение тоже нуждается в исправлении…» – сказали Nemo.

Как можно увидеть увидеть, кубок сломался в области «ножки», когда победитель поставил его на сцену, приложив определенную силу. В это время пострадал большой палец Nemo, о чем он рассказал в Instagram. Впоследствии уже на пресс-конференции ему вынесли новый хрустальный микрофон, но уже без символики года – классический принт Евровидения без указанной страны и года.

Уже на Instagram-странице Nemo опубликовали видео, на котором они держат в руках обе статуэтки и поблагодарил всех, кто их поддерживал и голосовал. «Мы сломали код. Искренне спасибо от всего сердца», – подписали они.

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