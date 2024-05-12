Победитель «Евровидения 2024» разбил хрустальный кубок прямо на сцене 3 12.05.2024, 12:04

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История закончилась оптимистично.

Во время победного выступления на Евровидении 2024 обладатель хрустального микрофона Nemo из Швейцарии нечаянно разбил свою статуэтку, не подсчитав силы во время «падения» на колени. К счастью, ситуация закончилась оптимистично – победитель получил еще один кубок, однако, без нанесенного принта песенного конкурса этого года.

Произошла эта ситуация в прямом эфире шоу, на кадрах которого было заметно, что Nemo сильно расстроились. Впоследствии на пресс-конференции они попытались разрядить обстановку такой потери и даже приурочили сломанную статуэтку к посылу песни.

«Я сломал код [отсылка к победной песне «The Code»], я сломал трофей, но, возможно, Евровидение тоже нуждается в исправлении…» – сказали Nemo.

Как можно увидеть увидеть, кубок сломался в области «ножки», когда победитель поставил его на сцену, приложив определенную силу. В это время пострадал большой палец Nemo, о чем он рассказал в Instagram. Впоследствии уже на пресс-конференции ему вынесли новый хрустальный микрофон, но уже без символики года – классический принт Евровидения без указанной страны и года.

Уже на Instagram-странице Nemo опубликовали видео, на котором они держат в руках обе статуэтки и поблагодарил всех, кто их поддерживал и голосовал. «Мы сломали код. Искренне спасибо от всего сердца», – подписали они.