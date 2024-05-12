Белоруска перешла дорогу в неположенном месте, но штрафовать ее не стали 12.05.2024, 12:20

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Потом вмешался зять — и дело приняло совсем другой оборот.

Жительница Березинского района нарушила ПДД и перешла дорогу в неположенном месте.

Поступок женщины не остался незамеченным сотрудниками милиции, однако штрафовать ее не стали.

Все, казалось бы, сложилось хорошо, но в ситуацию вмешался ее зять. В итоге история закончилась уголовным делом, пишут «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района Минска.

По информации агентства, в один из дней сотрудник Березинского отдела Департамента охраны МВД заметил, как жительница райцентра пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Информацию об этом он передал коллегам из ГАИ. После разбирательства нарушительницу ПДД не стали привлекать к административной ответственности, ограничились лишь предупреждением. Несмотря на это, зять женщины решил «отомстить» милиционеру.

Во время работы он записал ролик о силовике, обратившем внимание на поступок его тещи, и выложил видео в TikTok. В сюжете он заявил, что милиционер якобы сам неоднократно нарушал ПДД, в том числе и при задержании родственницы. Агентство отмечает, что это были «заведомо ложные сведения, порочащие сотрудника». Ролик посмотрело несколько десятков тысяч пользователей.

Автора видео быстро нашли. Зять оказался 40-летним жителем Минска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Свой поступок объяснил тем, что ему стало жалко тещу, которая незадолго до инцидента похоронила мужа. Мужчина счел, что родственница совершила незначительное правонарушение, и решил таким образом насолить сотруднику милиции.

— Обвиняемый работает электрослесарем в строительной организации, ранее уже имел проблемы с законом, — рассказывает заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — Ему предъявлено обвинение в распространении заведомо ложных, порочащих другое лицо, сведений (клевете) в информации, размещенной в сети Интернет, то есть в преступлении, предусмотренном ст. 188 УК (Клевета). Санкция статьи — вплоть до трех лет лишения свободы.

Его дело уже поступило в суд. Пока мужчина ждет заседания и решения, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.