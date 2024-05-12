The Times: Макрон хочет быть Черчиллем 12.05.2024, 12:46

Эммануэль Макрон

Политик убежден, что судьба Франции – разбудить Европу.

На инаугурации Владимира Путина присутствовал посол Франции Пьер Леви в то время, как другие европейские страны проигнорировали это событие.

Решение президента Эммануэля Макрона послать Леви на церемонию, когда Франция пытается выглядеть жесткой по отношению к Путину, больше похоже на «двусмысленность, чем на стратегию».

«Никто не оспаривает, что Путин является главой государства и президентом России, поэтому нет причин не поехать на эту церемонию», - сказала Сильви Берманн, предыдущий посол Франции в Москве. «В противном случае нет смысла держать посольство».

Издание The Sunday Times пишет, что находясь у власти, Макрон применяет деструктивный подход к внешней политике, выдвигая одну инициативу за другой, часто ставя в тупик своих союзников. Его заботит Европа, чье будущее процветание и безопасность, по его мнению, больше не гарантированы в мире, где все больше доминируют США и Китай - особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом в ноябре.

«Макрон хочет быть Черчиллем», - говорит Мишель Яковлефф, французский генерал в отставке. «Я уверен, что он хотел бы войти в историю как человек, который разбудил Европу».

Германия при Олафе Шольце повернулась лицом к самой себе. Британия тоже кажется французам тенью себя прежней.

«То, что раньше было европейским стратегическим треугольником из Германии, Великобритании и Франции, теперь осталось только Францией», - добавил Яковлефф. «В Европе образовался вакуум стратегического мышления, и, заполняя его, Макрон устанавливает правила».

Французский президент, безусловно, не испытывает недостатка в идеях. Но его решения могут вызывать споры: одним из самых противоречивых стало предложение отправки западных войск в Украину. Похоже, что это предложение было вызвано разочарованием от того, что пока Путин угрожает ядерной войной, Запад сдерживает себя и говорит, чего они не будут делать, боясь спровоцировать российского диктатора.

В качестве очередного переворота Макрон недавно предположил, что Франция, которая сейчас является единственной страной ЕС с ядерным оружием, может добавить «европейское измерение» к своим ядерным силам, роль которых до сих пор сводилась к «защите жизненно важных интересов Франции». Пока неясно, что именно это повлечет за собой, хотя Макрон дал понять, что его палец по-прежнему будет лежать на ядерной кнопке.

Такие предложения были неожиданными, ведь еще в первые месяцы войны в Украине Макрон настаивал на том, что Запад должен построить для Путина «пандус на выход» и постараться не унизить его. Выступая с необычным заявлением, он признал, что ему следовало бы больше внимания уделять прошлым предупреждениям ЕС и восточных членов НАТО об угрозе со стороны России. Высказывая свое мнение, Макрон следует давней традиции французских лидеров, убежденных в том, что именно Франции суждено возглавить Европу.

Однако Макрон пошел гораздо дальше своих предшественников - и часто рискует подорвать собственную политику, выставляя ее на суд ничего не подозревающего мира и полагаясь на собственную харизму, чтобы завоевать поддержку, вместо того чтобы сначала достичь согласия в кулуарах.