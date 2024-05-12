Белорусов предупредили о странной погоде на 13 мая 12.05.2024, 13:22

2,670

В чем причина?

В Беларуси в понедельник, 13 мая, ожидаются заморозки. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Ночью 13 мая, в понедельник, по северо-востоку на большей части, на остальной части территории местами ожидаются заморозки 0…-3°С», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявлялось и на ночь 12 мая. Метеорологи предупреждали, что ожидаются заморозки, поэтому садоводам стоит защитить свои растения.