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Белорусов предупредили о странной погоде на 13 мая

  • 12.05.2024, 13:22
  • 2,670
Белорусов предупредили о странной погоде на 13 мая

В чем причина?

В Беларуси в понедельник, 13 мая, ожидаются заморозки. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Ночью 13 мая, в понедельник, по северо-востоку на большей части, на остальной части территории местами ожидаются заморозки 0…-3°С», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявлялось и на ночь 12 мая. Метеорологи предупреждали, что ожидаются заморозки, поэтому садоводам стоит защитить свои растения.

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