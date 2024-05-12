«Вы нам не подходите, у вас знак зодиака не тот» 2 12.05.2024, 13:47

Белорусы рассказали, почему их не брали на работу.

Иногда поиски работы превращаются в целое испытание.

Солигорчане рассказали о причинах, по которым им отказывали в трудоустройстве.

Инна, 59 лет

«Я работала в строительной организации специалистом по кадрам. Так сложились обстоятельства, что пришлось уйти на отдых по льготной пенсии в 56 лет. Позже вновь стала искать работу, и вот тут меня поджидал подводный камень.

Искала вакансии исходя из своих возможностей, я хороший организатор, владею компьютером. В дилерском центре «Лада» требовался специалист по работе с клиентами. В то время я как раз покупала машину, поинтересовалась, могу ли отправить свое резюме. Ответили, что не стоит, его не будут рассматривать, поскольку одно из требований руководителя – возраст не старше 35 лет.

Следующим местом, куда я отправила свое резюме, была лаборатория «Синлаб», там тоже требовался специалист по работе с клиентами. Мне никто не ответил, хотя вакансия продолжала «висеть» на сайте. Когда подошла лично, получила ответ, как и в прошлый раз: требование руководителя – возраст не старше 40 лет.

Следующие две попытки также оказались неудачными. Все упиралось в мой возраст. То тетка не нужна, то я не справлюсь с объемом работы — нужен кто-то молодой. После этого я бросила все попытки найти работу и решила остаться дачницей».

Елена, 50 лет

«Хотела устроиться бухгалтером, опыт работы у меня более 20 лет. Не взяли, ответив, что люди со стажем плохоуправляемые».

Кристина, 45 лет

«Не взяли на работу из-за разницы в возрасте с начальницей. Сказали, что она моложе».

Ирина, 55 лет

«Мне пр«Вы нам не подходите, у вас знак зодиака не тот»

Белорусы рассказали, почему их не брали на работу.

Иногда поиски работы превращаются в целое испытание.

Кристина, 45 лет

«Не взяли на работу из-за разницы в возрасте с начальницей. Сказали, что она моложе».

Ирина, 55 лет

«Мне прямо в глаза сказали, что я давно не девочка и пенсия не за горами. А им нужен молодой специалист».ямо в глаза сказали, что я давно не девочка и пенсия не за горами. А им нужен молодой специалист».

Екатерина, 35 лет

«А меня взяли на работу только после того, как сказала, что с ребенком на больничных сидит бабушка».

Лидия, 28 лет

«Прошла собеседование, сказали, что рабочее место освобождается через месяц, и мне позвонят, когда подъехать, чтобы заключить контракт. Никто не перезвонил. На мой звонок ответили, что взяли парня, который пришел на собеседование после меня».

Марина, 30 лет

«Не взяли на работу из-за того, что недавно вышла замуж, а это значит, что скоро уйду в декрет».

Мария, 25 лет

«Работаю на фрилансе копирайтером. Однажды не взяли в проект потому, что не подхожу по знаку зодиака».

Андрей, 25 лет

«По одной из вакансий отказали из-за того, что у меня длинные волосы. Предложили сделать короткую стрижку».

Ольга, 26 лет

«Не взяли на работу из-за пирсинга в брови и проколотых ушей. Сказали, что очень яркая внешность».

Анастасия, 55 лет

«Обидно, что рассматривают по внешности и возрасту, а не по опыту работы и навыкам. Хотя я слежу за собой и не выгляжу теткой, которая безвылазно сидит на даче. У меня взрослые дети, я не буду часто уходить на больничные и не окажусь внезапно в декрете».

Между тем, необоснованный отказ в приеме на работу расценивается как трудовая дискриминация (ст. 14 Трудового Кодекса РБ). Отказ в приеме на работу является необоснованным, если:

основания, ставшие причиной отказа, не относятся к деловым качествам работника;

основания прямо запрещены или не предусмотрены законодательством;

наниматель отказывается мотивировать свое решение или не может обосновать правомерность отказа в приеме на работу конкретному лицу.

Ограничения, связанные с возрастом, могут быть правомерными лишь в случаях, когда использование возрастного критерия обусловлено спецификой трудовой функции либо особым статусом работника.