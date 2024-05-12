«Искала себя настолько, что однажды мы с мужем пошли в американскую армию» 12.05.2024, 14:15

История целеустремленной белоруски, которая переехала в США.

Многие, приехавшие в Америку, начинают свою карьеру с низкооплачиваемой работы: официанты или мойщики посуды. Причем, часто остаются на этих позициях долгое время. Мотивы и планы у всех разные. Жительница Гродно Дарья Новик не стала довольствоваться профессией резчика картона на фабрике и выросла до менеджера брендового магазина, а теперь уже почти и врача. Историю своей эмиграции она рассказала изданию Blizko.by.

«А я упертая, если решила, то меня не остановить»

До 30-ти лет Дарья жила в Гродно, у нее была квартира, машина и должность. Директор гродненского магазина должность непростая, ответственная, но интересная. Жизнь была вполне устроена, и о переезде за тысячи километров в другую страну девушка даже не думала. А потом влюбилась. С Александром она познакомилась на работе в магазине. Это была любовь с первого взгляда. В результате оказалось, что это тот самый человек, с которым она себя почувствовал «за мужем». Дарья экономист по образованию, и девушка с большим потенциалом лидерских качеств.

— К сожалению, я не могу сидеть на месте. У меня любопытная по природе натура. Мне всегда все интересно и, поэтому на любой работе я стараюсь быть полезной. Однотипные действия на всю жизнь — это не для меня, — говорит Дарья. — У меня все было устроено уже в Беларуси, но моя покойная мама мне говорила: «Дочь, ну, что это за профессия работа в магазине? Даже самый необразованный человек будет главнее тебя! То ли дело врач!» А мне казалось, торговля — это движение, жизнь и вообще постоянный рост. Мне очень нравилась моя работа. Я коммуникабельный человек, и мне подходил такой формат работы.

В 2017-м Дарьи и Александр поженились. Первое время девушка всячески пыталась «перевезти» мужа из Америки обратно в Беларусь. Ведь здесь все знакомо, устроено, интересно.

— Мой супруг золотой человек. Он столько уже выдержал моих слез и возражений, что и представить невозможно. Прежде чем мы расписались, я приезжала в США по туристической визе, чтобы убедиться: Александр тот самый мужчина, который будет рядом и в горести и радости. Когда убедилась, то сомнений выходить замуж уже не было, но вот эмигрировать не хотелось. И, случилось то, что называют проверкой на прочность, — вспоминает собеседница. — [Произошло это] в момент, когда после росписи мы подали документы на воссоединение семьи (у супруга была Green Card). Обычно на эту процедуру уходит год, но мы попали в период ковида, предвыборной компании Трампа (а он был против эмигрантов), и наша история затянулась на долгих три года. Конечно же, мы виделись, муж дважды в год прилетал в Беларусь. Он, кстати, тоже из Гродно. Но отношения на расстоянии — это слишком сложно. Они вроде бы есть, а вроде бы и нет.

Долгое ожидание сделало свое дело. Девушка уже и сама хотела поскорее уехать в США. Причем, так сильно, что, казалось, все сложности ей по плечу. А трудности были.

— Да еще какие! — не скрывает эмоций она. — Взять хотя бы задачу с визой. Ее в тот момент можно было получить только в Варшаве. Плюс у меня был очень сильно ограничен период — времени, на все про все одна рабочая неделя. Конечно же, все помощники по этому вопросу в один голос говорили: «Это нереально». А я упертая, если решила, то меня не остановить. Причем, настолько, что паспорт с визой мне лично вручал консул.

И вот все визы получены, документы собраны. Работа в магазине передана одному из заместителей. Квартира и машина вверены подруге. Вещи розданы, а Дарья с одним очень маленьким чемоданом, пригодным для ручной клади, улетела в США.

«Первое, что сделала, это навела порядок в примерочных. Для этого купила веник за свои деньги»

Первые пару недель после прилета в США Дарья пыталась наладить быт, понять, чем займется на новом месте. Александр на тот момент работал водителем грузовика и ездил по стране. Он предложил жене поехать в рейс вместе с ним.

— Я подумала: а почему бы и нет. И вместе будем, и Америку посмотрю. И мы поехали. В итоге этот рейс был последним у моего мужа, а я поняла, что работа водителем грузоперевозок — это ад. Ты всегда спишь в машине, ешь в машине или в очень дешевых кафе наподобие «МакДональдса», а порой просто на заправке, — вспоминает Дарья. — Были случаи, когда мы ночевали в каких-то мотелях, которые можно увидеть в американских фильмах, и где вечно кого-то убивают (смеется). Душ принять толком невозможно. А если еще и жара на улице, то вообще просто хоть караул кричи. В этой поездке мы были несколько дней в Техасе, а там в это время была температура +50°C.

После возвращения беларуска сказала супругу, что деньги деньгами, но и о себе думать нужно, и предложила подыскать другую работу. Так они устроились на фабрику. Она резчиком картона, он сборщиком изделий.

— Мужу было очень сложно, потому что водителем грузовика он зарабатывал намного больше. Разница в деньгах в 3−4 раза. Однако, Саша работал там специально ради меня, — как есть рассказывает собеседница. — Через пару дней я поняла, что резать картон и не прибыльно, и мой мозг умрет, если я чем-то не начну его загружать. Так я стала изучать все направления работы на этой фабрике. Интересовалась буквально всем, и вот такую любопытную меня заметила моя руководитель.

Она решила подучить белоруску английскому (он у нее был нулевой), некоторым новым обязанностям и давать ей более ответственные задания.

— Похоже, я сильно выделялась на фабрике, потому что дедушка-напарник уже через неделю сказал мне: «Это не твое место, ты точно стоишь большего. Оставь мне свой номер телефона, а я уточню у знакомых про работу для тебя в офисе». Я оставила дедушке свой номер на куске картона вырванном из коробки, которую резала ножницами на смене и благополучно забыла об этом, — говорит Дарья. — С того момента, как эта история снова пришла в мою жизнь, прошло не менее полутора лет.

Из наблюдений Дарьи, американцы, с которыми она трудилась на фабрике, сильно отличаются от беларусов. Они «очень управляемы». Если их посадили резать картон, то они будут делать только это, не задумываясь, что могут проявить инициативу и сделать что-то другое. За несколько недель работы на предприятии Дарья прошла все звенья возможных профессий. В какой-то момент без дальнейшего роста стало трудно. Тогда-то и начали появляться мысли найти новое дело.

Однажды, прогуливаясь в выходной по Нью-Йорку, они с супругом зашли в брендовый магазин Zara, и спросили нет ли так какой-нибудь работы. Им предложили заполнить анкету. Дарья это сделала и через несколько дней получила звонок с предложением. Ее позвали на, вероятно, самую низкооплачиваемую должность, но зато с возможностью расти по карьерной лестнице: кассир, работник примерочной, супервайзер, тренер для новых сотрудников и так далее. За несколько месяцев Дарья выросла до тренера.

— Со стороны может показаться, что мне было легко, но на самом деле оказалось очень сложно. Я постоянно училась и работала. Утром учеба (английский язык в школе), а вечером работа в магазине. Мой день начинался в 8 утра и заканчивался в 11 вечера. Да, я человек коммуникабельный, поэтому мне было важно общаться с американцами, чтобы слышать их язык, учить его, как говорится «с колес». Думаю, мне повезло только в одном — в тот период американцы не особенно хотели работать, потому что это был ковидный год и, конечно же, никто не хотел брать вечерние смены, — возвращается к тем событиям девушка. — И снова мое любопытство и трудолюбие помогли построить карьеру в магазине очень быстро. Конечно же, этму способствовал и опыт в белорусской торговле. Принципы такие же. Клиенты любят чистоту в примерочных, порядок в зале, наличие размеров одежды на витрине. Первое, что я сделала, это навела порядок в примерочных. Для этого купила веник за свои деньги, и после работы убралась там. Просто не люблю грязь, но моих коллег и руководителей этот поступок удивил, и так они меня заметили.

Правда, на движение по карьерной летнице это не повлиял.

— Здесь тоже нужно было проявлять инициативу, говорить, что я хочу попробовать, у меня получится, и я выучу язык. И я учила. Со своим, считай нулевым уровнем, за эти несколько месяцев, я уже хорошо изъяснялась, — рассказывает она. — Было трудно проходить этот путь. Первых полтора года — это постоянные слезы и мысли, что хочу обратно. Но я продолжала ходить на работу, учиться и двигаться по карьере. Я искала себя. Искала на столько, что однажды мы с мужем решили пойти в американскую армию! Согласна, мы экстремалы. В итоге с американской армией не сложилось. Хотя и меня и Сашу готовы были взять. Ведь к тому времени, я уже хорошо знала язык, плюс у меня был идеальный русский и неплохой польский.

Польский, я выучила благодаря коллеге, с которой мы работали на уборках домиков. Уборка — это тоже интересный опыт. Дома бывали разные. Одни из них, казалось, приводить в порядок сплошное удовольствие, а некоторые мы убирали только после обеда. Все просто — дома были настолько в ужасном состоянии, что после работы там, никакой еды ты уже не захочешь. Так, между сменами в магазине, изучением английского языка, я продолжала искать свой путь.

«Наверное, это сработало! Меня запомнили»

Дарья — человек, который ставит вызовы себе и обществу. Однажды она почувствовала, что в Zara ей стало тесновато. Она уволилась и стала искать новую работу. Ее друзья шутят по этому поводу, что с такой целеустремленностью она точно будет каким-нибудь министром. А она отвечает, что благодарить ей нужно супруга. Он поддерживает ее во всех начинаниях. Оплачивает учебу.

— Саша меня всегда поддерживает. Любые мои самые безумные идеи. Да взять хотя бы идею пойти в армию. Это же я придумала. А Саня уже потом и сам подтянулся. — говорит беларуска. — Помню, что когда уволилась из Zara и начала искать новую работу мне хотелось попасть в магазин бренда H&M. Нашла вакансию [специалиста по] визуальной рекламе. В Америке — это очень престижная должность. Ты вроде дизайнера по витринам. Считается, что нужно иметь вкус стилиста, чтобы тебя взяли на работу. Когда собиралась на собеседование, решила, что точно должна выделиться среди остальных кандидатов, и собрала свой образ из шляпы, пурпурного пиджака и длинных ботфортов. И, наверное, это сработало! Меня запомнили. Пригласили на второй этап интервью. К нему я тоже подготовилась внешне, и снова прошла на «ура». Третий этап не удалось посетить, по одному важному обстоятельству — директор магазина, который меня отобрал изначально, уходил работать в новый магазин, а человек, пришедший на его место, приводил только свою команду. Так я осталась «за бортом».

В это время Дарью пригласили на собеседование в магазин Polo. Управляющий торговым объектом оценил профессиональные качества активной белоруски. Первый этап интервью она прошла. Впереди был второй. В это время ее телефон зазвонил. Девушку приглашали на новое собеседование. Дарья решила, что это набирали из магазина одежды, куда нужен был администратор. А оказалось, речь шла о медицинском центре. Сориентировалась она уже на месте, заполнила анкету и позже оказалась помощницей врача.

— Моя работа заключалась в том, что я должна ассистировать врачу при проведении небольших операций, инъекций, выписывать лекарственные препараты, направлять пациента на МРТ и рентген, а также просматривать результаты МРТ. Вести медицинский учет, — перечисляет беларуска. — И что самое интересное, такую работу выполняют люди с медицинским образованием. Но врач, который искал помощника, предложил это мне. Как оказалось, опять же потому, что увидел во мне лидерские качества. С первого дня обучения на новом месте и до самостоятельной практики у меня был всего лишь месяц. Сказать, что мне было страшно - это ничего не сказать. Во-первых, медицинский английский. Моя тренер, чтобы помочь мне войти в курс дела, как можно быстрее, распечатала скелет человека и подписала буквально каждую кость, чтобы я могла выучить это на английском. И я опять училась-училась-училась и работала.

После нескольких месяцев работы в медцентре Дарья поняла, что необходимо двигаться дальше и получить «настоящую профессию». Она спросила у нанимателя-врача, что ей делать, чтобы дальше расти по карьерной лестнице. Совет не заставил себя ждать. Сейчас девушка учится в медицинском колледже. Получает профессию медсестры и продолжает работать уже в должности помощника (ассистента) врача хирурга-ортопеда. Она уверена, что ее успех — это в первую очередь желание двигаться вперед, лидерские навыки и характер. Она больше не готова возвращаться на работу в торговлю, а твердо видит себя в медицине.

— Да и мама была бы довольна. Ведь она так хотела, чтобы я была врачом. Буду продолжать идти к этой цели. По вечерам учусь в медицинском колледже, и взяла дополнительные занятия языка, но это уже специализированный язык с медицинской терминологией, — рассказывает беларуска. — Кстати, звонок из медицинского офиса с приглашением на собеседование — это и была та самая рекомендация меня дедушкой с фабрики картона.