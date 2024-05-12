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На МКАД загорелся BMW

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  • 12.05.2024, 14:57
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На МКАД загорелся BMW

Автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении.

В Минске на кольцевой загорелся BMW. В ГАИ сообщили, что автомобиль не прошел техосмотр.

По предварительной информации, утром 13 мая 21-летний водитель автомобиля BMW двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 32-го км машина загорелась.

В ГАИ отметили, что автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении — то есть не прошел техосмотр.

На месте инцидента работали сотрудники ГАИ и спасатели.

Причина возгорания выясняется.

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