На МКАД загорелся BMW

На МКАД загорелся BMW6
- 12.05.2024, 14:57
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Автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении.
В Минске на кольцевой загорелся BMW. В ГАИ сообщили, что автомобиль не прошел техосмотр.
По предварительной информации, утром 13 мая 21-летний водитель автомобиля BMW двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 32-го км машина загорелась.
В ГАИ отметили, что автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении — то есть не прошел техосмотр.
На месте инцидента работали сотрудники ГАИ и спасатели.
Причина возгорания выясняется.