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Российские пропагандисты призвали военных РФ совершать самоубийства

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  • 12.05.2024, 15:11
  • 8,006
Российские пропагандисты призвали военных РФ совершать самоубийства

Заявление прозвучало студии первого канала гостелевидения.

В студии первого канала телевидения России открыто призвали российских военнослужащих «не ждать дрон», а заканчивать жизнь самоубийством.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Значение жизни преувеличено, и убить себя на поле боя это не самоубийство, а жертва. Не следует ждать украинский дрон, лучше убить себя собственноручно», - рассуждает в студии российский пропагандист.

Поэтому российских солдат телевизор зомбирует убивать себя, повторяя, что это не страшно.

Главный редактор Цензор.НЕТ отмечает, что такого даже при Сталине не додумались - писать в газетах о пользе самоубийств.

«А теперь можно все - получайте 200 тысяч и убивайте себя. Так вот почему они постоянно сами себя стреляют и взрывают - их так учат. Премия Дарвина в России переименована в премию Путина», - отмечает Бутусов.

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