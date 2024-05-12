Запишут ли в «тунеядцы» белорусов, потерявших работу после сокращения? 12.05.2024, 15:19

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Есть нюансы.

Можно ли не работать после того как вас сократили и не считаться «тунеядцем»? На этот вопрос ответил юрист Юрий Готовко изданию «АиФ».

Человек, которого сократили на работе, не попадет в базу не занятых в экономике в течение первых шести месяцев. То же самое, если вас уволили из-за несоответствия занимаемой вами должности по состоянию здоровья или истечению срока контракта.

Если вас уволили по другим причинам, то вы не будете считаться «тунеядцем» в течение квартала, следующего за кварталом, в котором вы были уволены.