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В Мозамбике умер посол России Суриков

  • 12.05.2024, 15:52
  • 2,142
В Мозамбике умер посол России Суриков
Александр Суриков

Он возглавлял дипмиссию с июля 2017 года.

Посол России в Мозамбике Александр Суриков скончался в столице страны Мапуту, сообщили ТАСС в МИДе РФ.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков», — сказали там.

По предварительным данным, у него случился инсульт.

Суриков был назначен послом в Республике Мозамбик в июле 2017 года.

Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО и с тех пор работал дипломатом. В 2004–2008 годах был начальником отдела департамента экономического сотрудничества МИД РФ. С 2008 по 2012 год занимал должность советника-посланника российского посольства в Испании. В 2013–2016 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД РФ. С 2016 года по июль 2017-го работал заместителем директора департамента Африки ведомства. В сентябре 2022 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Суриков — кандидат экономических наук. Владел английским, испанским и португальским языками.

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