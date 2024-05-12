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Водителям такси и маршруток придется повышать квалификацию

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  • 12.05.2024, 16:13
Водителям такси и маршруток придется повышать квалификацию

Каждые пять лет.

Водителей такси и маршруток обяжут каждые пять лет проходить курсы повышения квалификации. Если водитель откажется, его не включат в Реестр перевозчиков, и работать официально он не сможет, передает «Еврорадио».

Для водителей такси нужно будет дополнительно пройти обучение на курсах по специальной образовательной программе.

Справку о прохождении этих курсов вместе со свидетельством о повышении квалификации принимают с 1 августа в Транспортной инспекции. Тех, кто принес все документы, включат в реестр.

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