При белорусских монастырях могут появиться свои детские дома 8 12.05.2024, 16:27

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Вчера на Национальном правовом портале был опубликован документ, который внес значительные изменения в существующую систему воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в старом (от 2011 года) постановлении Министерства образования «О детском доме, детской деревне, детском городке» появились важные корректировки.

В частности, в документ вносится такое понятие, как детский дом при монастыре. Трактуется оно следующим образом: «Детский дом при монастыре — социально-педагогическое учреждение, созданное монастырем, которое принимает участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования в дневной форме получения образования, а также осуществляет постинтернатное сопровождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Уточняется, что численность воспитанников детского дома при монастыре не должна превышать 20 человек. Также делается акцент на том, что при направлении детей в детский дом при монастыре будут учитываться их отношение к религии и религиозные традиции семей, в которых дети ранее воспитывались (при наличии сведений).

Обновленное постановление вступает в силу с 6 июля 2024 года.