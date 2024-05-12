Британская разведка: Доходы «Газпрома» будут падать до 2030 года 12.05.2024, 16:26

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При этом на компанию будет давить и собственное правительство.

Доходы российской государственной энергетической компании «Газпром» будут падать, по меньшей мере, до 2030 года из-за ее неспособности восполнить потерю европейского рынка, считают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании.

Недавно «Газпром» сообщил о самом большом годовом убытке за последние 25 лет – в 2023 году доходы компании упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку в размере примерно 6,9 миллиарда долларов США.

После вторжения России в Украину в начале 2022 г. привела к введению энергетических санкций против РФ и серьезно ограничили деятельность «Газпрома» с Европой.

«Хотя «Газпром» смог переориентировать часть своей торговли на альтернативные рынки из-за инфраструктурных ограничений, на них, вероятно, приходится лишь от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году», - указывают британские эксперты.

Они отмечают, что увеличение будущих продаж компании, вероятнее всего, зависит от строительства новой экспортной инфраструктуры, например газопровода «Сила Сибири 2». Однако высокое налогообложение доходов «Газпрома» в 2022 и 2023 годах почти наверняка снизило возможности и стимулы для «Газпрома» инвестировать в экспансию на альтернативные рынки.

Так, в 2023 году «Газпром» уплатил в российский бюджет около 28 миллиардов долларов США, что составляет примерно 9% от общих государственных доходов. При этом российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на Газпром в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение Газпрома сократить свои инвестиции на этот год примерно на 15%.