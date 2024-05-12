Умер заслуженный артист Беларуси Василий Ковальчук 2 12.05.2024, 16:46

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Василий Ковальчук

Он был ведущим солистом Белорусской оперы.

Ушел из жизни народный артист Беларуси Василий Ковальчук, сообщили в Министерстве культуры 12 мая.

Василий Ковальчук умер на 81 году жизни. Артист оставался ведущим солистом Белорусской оперы

— Коллектив Большого театра Беларуси безмерно скорбит в связи со смертью Василия Ковальчука и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Василия Васильевича, — прокомментировали в Минкультуры.

Известно, что в Большом театре Беларуси Василий Ковальчук проработал более 35 лет, а впервые вышел на его сцену в 1989 году. В репертуаре народного артиста было свыше 30 оперных партий белорусских, русских и европейских композиторов. Это, например, партии Базилио в «Севильском цирюльнике», Рамфиса в «Аиде», Тимура в «Турандот», Монтероне в «Риголетто», Даланда в «Летучем голландце», а также Рыгора в «Дикой охоте короля Стаха».