Умер заслуженный артист Беларуси Василий Ковальчук

Умер заслуженный артист Беларуси Василий Ковальчук2
- 12.05.2024, 16:46
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Он был ведущим солистом Белорусской оперы.
Ушел из жизни народный артист Беларуси Василий Ковальчук, сообщили в Министерстве культуры 12 мая.
Василий Ковальчук умер на 81 году жизни. Артист оставался ведущим солистом Белорусской оперы
— Коллектив Большого театра Беларуси безмерно скорбит в связи со смертью Василия Ковальчука и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Василия Васильевича, — прокомментировали в Минкультуры.
Известно, что в Большом театре Беларуси Василий Ковальчук проработал более 35 лет, а впервые вышел на его сцену в 1989 году. В репертуаре народного артиста было свыше 30 оперных партий белорусских, русских и европейских композиторов. Это, например, партии Базилио в «Севильском цирюльнике», Рамфиса в «Аиде», Тимура в «Турандот», Монтероне в «Риголетто», Даланда в «Летучем голландце», а также Рыгора в «Дикой охоте короля Стаха».