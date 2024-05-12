ВСУ в Красногоровке отрезали оккупантов на Огнеупорном заводе 2 12.05.2024, 16:57

3,538

Они без БК и поддержки.

В Красногоровке Донецкой области россияне спрятались в остатках Огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59-й Отдельной механизированной бригады

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортиця» Назар Волошин.

«Город контролируется нашими военнослужащими 59-й ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и сейчас отрезаны от «благ цивилизации», то есть от поставок БК, поддержки бронетехники», - заявил он.

По словам военного, защитники «полностью отрезали логистические пути» захватчикам, контролируют ситуацию: под украинским контролем — дорога и подходы к заводу.

ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.

Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.

По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды — дронами по городу.

Кроме этого, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.