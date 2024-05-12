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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA в Риме

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  • 12.05.2024, 17:06
Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA в Риме
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка выбила украинку Даяну Ястремскую.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 12 мая обыграла соперницу на турнире WTA-1000 в Риме и прошла в 1/8 финала, сообщает Женская теннисная ассоциация.

В воскресенье, 12 мая, белоруска (2 WTA) играла с украинкой Даяной Ястремской (33 WTA). Матч длился 1 час и 26 минут, в двух сетах Соболенко победила со счетом 6:4, 6:2.

Кто станет следующей соперницей белоруске, будет известно по результатам матча украинки Элины Свитолиной (19 WTA) и Анны Калинской из России (26 WTA).

Финал турнира в столице Италии пройдет 19 мая.

Напомним, неделю назад Соболенко в решающем матче турнира категории WTA-1000 проиграла польке Иге Свентек. Две сильнейшие теннисистки мира сражались в Мадриде, на кону был почти миллион евро. Не обыграв соперницу, за выход в финал белоруска заработала 512 тысяч евро (из этой суммы еще вычтут налоги).

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