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На Луганщине горит Серебрянский лес

  • 12.05.2024, 17:37
  • 1,232
На Луганщине горит Серебрянский лес

Видео.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео попыток потушить масштабный пожар в Серебрянском лесу в Луганской области, где проходит линия фронта.

На видео можно увидеть многочисленные очаги возгорания и стволы уже давно сильно поврежденных деревьев, окутанные дымом.

«Идет третий час тушения леса», — говорит голос за кадром.

Также видно, что некоторые из стволов срезают, вероятно, чтобы остановить распространение огня.

На кадрах, предположительно, снятых с дрона, видны огромные столбы дыма над лесом, охваченным пожаром.

«Серебрянский лес сейчас. Очередное уничтожение наших земель российской федерацией. Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны. Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли», — говорится в подписи к видео.

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