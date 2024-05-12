ВСУ уничтожили танк с оккупантами под Авдеевкой 12.05.2024, 17:53

Видеофакт.

Украинские военные сожгли вражеский танк в районе Красногоровки, расположенной под Авдеевкой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

«Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой», - сообщили военные.

По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company.

«Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух», - добавили в 47 отдельной механизированной бригаде.