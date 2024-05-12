В США умер режиссер и продюсер Роджер Корман 12.05.2024, 18:14

Роджер Корман

Он открыл миру Копполу, Скорсезе и «Санта-Барбару».

Американский режиссер и продюсер Роджер Корман умер в США на 99 году жизни. Снимая малобюджетные фильмы категории B, Корман прославился как человек, открывший миру Мартина Скорсезе и Джека Николсона, а американскому рынку — фильмы европейских режиссеров. Его компания спродюсировала популярный в России в 1990-х телесериал «Санта-Барбара».

В 1960-х Кормана называли в США королем драйв-инов — кинотеатров под открытым небом с низкобюджетными фильмами. Он снял 56 картин, в основном хорроров, самые известные из которых — «Магазин ужасов» (1960), «Падение дома Ашеров» (1960), «Дикие ангелы» (1966) и «Кровавый кулак» (1989).

В фильмах Кормана дебютировали на большом экране или сыграли одни из первых заметных ролей Питер Фонда, Джек Николсон, Роберт де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Деннис Хоппер. Его ассистенты Френсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе позже стали знаменитыми режиссерами.

Корман спродюсировал около 500 фильмов, и играл эпизодические роли в 46 картинах, в том числе в «Крёстном отце 2» и «Молчании ягнят». Кроме того, он вывел на американский рынок фильмы Ингмара Бергмана, Федерико Феллини и Акиры Куросавы.

В разгар холодной войны Корман привозил на американский рынок советскую кинофантатистику и адаптировал её для американского зрителя. Так была показана, в частности, «Планета бурь» (1961). В 2009 году режиссер получил премию «Оскар» за вклад в киноиндустрию.

Корман умер 9 мая в своём доме в Санта-Монике в окружении семьи, передает Variety. Сообщение о его смерти было разослано только 12 мая по европейскому времени.